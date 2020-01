WTA Brisbane, Karolina Pliskova ha dimostrato d’essere già in palla. La tennista ceca ha portato a casa il successo nella finale del torneo australiano, utile per la sua preparazione agli Australian Open. La Pliskova è attesa da un primo Slam d’altissimo livello ed il suo stato di forma sembra essere buono in vista dell’inizio del torneo di Melbourne.

Questa mattina la tennista ceca ha superato l’americana Keys nella finale di Brisbane, una finale molto combattuta ed equilibrata nella quale la Pliskova ha dovuto lottare fino al terzo set per portare a casa il successo. Dopo l’iniziale 6-4 in suo favore infatti, la Keys ha risposto col medesimo punteggio, prima di capitolare con il 7-5 che ha deciso il terzo set.

