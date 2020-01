Dopo l’esordio vincente contro la russa Pavluchenkova, il secondo turno di Brisbane ha riservato un’altra russa per Petra Kvitova, la numero 129 al mondo Liudmila Samsonova. Nessun problema per la tennista ceca, numero 7 al mondo, capace di sbarazzarsi anche della seconda avversaria del suo 2020 in appena 61 minuti di gioco. Kvitova si è imposta in due set, conclusi con il punteggio di 3-6 / 2-6.

