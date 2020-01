Kiki Bertens stacca il pass per il secondo turno del torneo WTA di Brisbane, l’olandese non si lascia sorprendere dall’ucraina Yastremska e avanza in tabellone.

Non proprio una partita semplice però per la testa di serie numero 6 del seeding, costretta a incassare la rimonta della propria avversaria prima di chiudere con il punteggio di 6-4/1-6/6-3 dopo un’ora e cinquantacinque minuti di gioco. Nel prossimo turno la Bertens se la vedrà con l’estone Kontaveit, che ha battuto in due set la Hsieh.

