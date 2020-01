Una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi quella andata in scena oggi nel torneo WTA di Brisbane tra Bertens e Kontaveit. Le due tenniste si sono sfidate nel secondo turno del torneo australiano, per aggiudicarsi un posto al turno successivo dove ad attenderle c’era già la giapponese Osaka.

Ebbene, come detto, tra le due avversarie odierne c’è stato grande equilibrio. L’olandese Bertens si è portata avanti vincendo il primo set per 6-3, immediata la risposta della Kontaveit con un netto 6-2 nel secondo. L’equilibrio ha regnato sovrano anche nella terza partita, terminata col punteggio di 7-5 per la Bertens, la quale dunque affronterà adesso la Osaka in un duello molto interessante dopo aver fatto fuori nell’ordine Yastremska prima e Kontaveit poi.

