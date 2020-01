WTA Auckland, Serena Williams vince il torneo di preparazione al primo Slam della stagione, vale a dire gli Australian Open. La tennista americana ha infatti avuto la meglio questa mattina nel derby tutto americano contro la Pegula, giustiziere della Wozniacki in semifinale.

Serena Williams ha dunque ‘vendicato’ l’amica danese, infliggendo alla Pegula un 6-3 6-4 che non lascia spazio a repliche. La condizione della Williams non è ancora ottimale, ma è parsa decisamente in crescita e l’americana inizia a far davvero paura in vista del torneo di Melbourne. Serena ha però perso la finale del doppio proprio al fianco della Wozniacki, sconfitte dalla coppia Muhammad/Townsend con un doppio 6-4.

