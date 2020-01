Derby statunitense nei quarti di finale del WTA di Auckland. Serena Williams, attuale numero 10 del ranking mondiale femminile, affronta la numero 86 al mondo, Christina McHale, con in palio l’accesso ai quarti di finale. Pass che la pluricampionessa Slam riesce a staccar ein 2 ore e 2 minuti: il match inizia in salita per Serena che perde 3-6 il primo set, dovendo dunque rimontare l’avversaria nei due parziali successivi conclusi 6-2 / 6-3.

