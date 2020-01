Serena Williams senza avversari nel torneo WTA di Auckland, la tennista americana infatti stacca il pass per la semifinale asfaltando la tedesca Siegemund. Tutto semplice per la statunitense, che si impone con il risultato di 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco.

Stesso copione anche per Caroline Wozniacki, che non suda affatto per avere la meglio sull’altra tedesca Goerges. La danese accede in semifinale imponendosi per 6-1 6-4 al termine di un match dominato, conclusosi dopo appena un’ora e sedici minuti. Serena Williams affronterà adesso la vincente del match tra Anisimova e Bouchard, mentre la Wozniacki se la vedrà con l’americana Pegula.

