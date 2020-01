WTA Adelaide, la grande favorita del torneo Ashleigh Barty, approda in semifinale in scioltezza. La tennista australiana, dunque padrona di casa ad Adelaide, ha superato in due set la collega Vondrousova, col punteggio di 6-3 6-3.

Una bella vittoria da parte della Barty, la quale è sempre più la grande favorita del torneo, sopratutto dopo l’eliminazione della Halep stamane sconfitta dalla Sabalenka. Adesso l’australiana troverà sulla sua strada la Collins, mentre nell’altra semifinale Sabalenka se la vedrà con l’ucraina Yastremska.

Valuta questo articolo