Sono andate in scena questa mattina le sfide valide per i quarti di finale del torneo WTA di Adelaide, in corso sui campi in cemento della città australiana.

Una giornata amara per le top 10: Simona Halep è stata infatti eliminata per mano di Sabalenka. La bielorussa ha trionfato contro la numero 4 al mondo dopo solo un’ora e 11 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-2, staccando il pass per la semifinale.

Ko anche Belinda Bencic, numero 7 del ranking WTA, che si è arresa alla statunitense Collins per 3-6, 1-6, dopo un’ora e 5 minuti di gioco.

