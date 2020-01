Ashleigh Barty si qualifica per i quarti di finale del torneo WTA di Adelaide, la numero uno al mondo fatica contro la russa Pavlyuchenkova ma riesce ad avere la meglio in rimonta.

Il match parte malissimo per l’australiana, che si ritrova sotto di un set prima di dare inizio alla rimonta, conclusa con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 in due ore e dieci minuti di gioco. Nel prossimo turno la Barty se la vedrà con la ceca Vondrousova, che ha steso in due set la tedesca Maria.

Valuta questo articolo