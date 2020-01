Nel weekend di DAZN le grandi protagoniste della Serie A TIM e della Serie BKT sono pronte a scendere in campo per la terza giornata del girone di ritorno.

Il ventiduesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 1 febbraio alle 20:45 con Sassuolo-Roma. Un match importante sia per la squadra di De Zerbi, che deve collezionare un po’ di punti per scongiurare la retrocessione, sia per il team di Fonseca che dovrà invece cercare di riprendere la scia di risultati positivi dopo l’1-1 nel derby con la Lazio.

Il lunch match delle 12:30 di domenica 2 febbraio sarà Juventus-Fiorentina. Dopo lo scivolone contro il Napoli, i bianconeri non possono permettersi altri passi falsi o rischiano di farsi raggiungere dall’Inter che dista solo tre punti. Il 2020 sembra invece portare bene alla Fiorentina di Iachini che dovrà sfoderare la sua migliore difesa contro una capolista in cerca di riscatto. Alle 15:00 sarà il turno di un’inarrestabile Atalanta reduce da un memorabile 7-0 contro il Toro; compito del Genoa provare a contrastare la squadra di Gasperini e cercare di sollevarsi dal penultimo posto in classifica. Mercoledì 5 Febbraio alle 20:45 DAZN trasmetterà anche Lazio-Verona, match valido per la 17esima giornata di Serie A Tim, posticipata per via dell’impegno dei biancocelesti in Supercoppa contro la Juve.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del ventiduesimo turno della Serie BKT. Si parte con l’anticipo Cremonese-Pisa (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Pescara-Cosenza (lunedì alle 21:00). Tra i match previsti tra sabato e domenica spicca la sfida tra Frosinone e Virtus Entella (sabato alle 15:00) accomunate dagli stessi punti in campionato.

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1 ed EFL Championship, spiccano i match che coinvolgono le tre grandi della Liga, pronte a dichiarare guerra in campo per ridefinire o confermare il podio della classifica: Real Madrid-Atlético Madrid (sabato alle 16:00) e Barcelona-Levante (domenica alle 21:00). Da non perdere anche la sfida di Ligue 1 tra il PSG intenzionato a riconfermarsi campione di Francia e il Montpellier (sabato alle 20:00).

Valuta questo articolo