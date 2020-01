Non solo scoop, incontri inaspettati e sorprese, al Grande Fratello Vip 2020 c’è spazio anche per qualche confessione riguardante il mondo… “amoroso” del calcio. Prendendo spunto dalla storia di una concorrente, accusata di aver tradito il marito col migliore amico, è stato chiesto un parere a Wanda Nara, che ha vissuto un’esperienza simile, fidanzandosi con Icardi, suo attuale marito, amico di Maxi Lopez, suo ex marito.

“Io l’ho vissuta malissimo all’epoca, perchè non siamo abituati a vedere una cosa del genere in una donna, per me è stato difficile togliermi quella macchia, quando ci siamo divorziati lui stava comunque con un’altra ragazza ma non lo diceva, a lui della mia vita non gli interessava più niente ma quando stavo con uno che lui conosceva si è scatenata la bomba“, ha spiegato la showgirl argentina.

