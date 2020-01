Una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 è iniziata e, come sempre, al fianco di Alfonso Signorini, non manca Wanda Nara. La moglie-agente di Mauro Icardi sfoggia un abito luminoso, scollato sul seno, con un paio di stivali fucsia ma sono stati i preparativi in camerino a regalare un momento davvero bollente.

In intimo, davanti allo specchio, con gli addominali scolpiti in bella vista, la showgirl argentina ha girato dei video sexy mentre il suo truccatore le massaggiava il lato B, con gli ultimi ‘ritocchini’ col pennello.

