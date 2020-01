Con la sua partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip 2020, Wanda Nara è sempre più seguita e apprezzata. La showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, sta provando a farsi conoscere per la persona che è, al di là delle vicende che la legano al mondo del calcio.

Innamoratissima del suo Mauro, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Wanda ha svelato il segreto della coppia: “ascoltarci e cercare di renderci felici. È difficile, abbiamo sempre qualcosa da fare con i bimbi. Ora che lui è in Francia dobbiamo ottimizzare i tempi. Ma non ci piace uscire, così messi a letto i ragazzi abbiamo del tempo per noi: ordiniamo un sushi, parliamo, vediamo un film. Lavoro tanto, ma tutto quello che faccio è per la mia famiglia e i miei figli. Voglio che diventino ragazzi indipendenti e imparino il valore del lavoro e del sacrificio. Siamo una famiglia enorme. Ma riesco a tenerli uniti, anche se mi chiedo come sia possibile che dalla stessa mamma siano venute fuori personalità così diverse. Mi godo la loro infanzia. So che passa velocemente e voglio essere presente il più possibile. Ora che crescono hanno ancora più bisogno di me e dei miei consigli“.

Non poteva poi mancare un commento sul suo nuovo ruolo in tv: “per me è la prima volta ma mi piace provare cose nuove. Non cerco l’applauso facile. Preferisco dire quello che penso. Per me è tutto nuovo, ma mi fanno sentire a casa“.

