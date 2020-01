Fernando Gaviria si prende il primo successo stagionale! Il ciclista colombiano trionfa in volata nella seconda tappa della Vuelta San Juan, raccogliendo la 41ª vittoria in carriera. Gaviria taglia per primo il traguardo di Pocito superando Naranjo e Marco Benfatto, piazzatisi alle sue spalle. Domani la terza tappa sarà una cronometro nella quale sarà interessante il duello fra Remco Evenepoel e Filippo Ganna.

