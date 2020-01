La grande pallavolo maschile ritorna a Torino, protagonista assoluta del panorama sportivo dal 1 al 5 luglio quando al PalaAlpitour scenderanno in campo le sei migliori nazionali maschili per la fase finale della Volleyball Nations League.

Dopo i Campionati Europei del 2015 e il Mondiale del 2018, Torino tornerà ad essere protagonista del mondo del volley, a pochi giorni dai Giochi Olimpici di Tokyo. Il tutto, naturalmente, nella splendida cornice del PalaAlpitour che ospiterà nuovamente gli azzurri di Gianlorenzo Blengini: 13.000 posti a sedere, una struttura tra le più avveniristiche d’Europa, cinque giornate di gare con apertura ticketing online in programma a febbraio 2020. Un percorso che ha ufficialmente preso il via oggi, 22 gennaio, a Palazzo Madama, patrimonio mondiale dell’umanità Unesco facente parte delle Residenze della Casa Reale di Savoia e sede del Museo civico d’arte antica.

Il presidente della FIVB Ary S. Graça Fᵒ ha dichiarato in apertura della conferenza: “Sono lieto che la pallavolo stia tornando a Torino. Una città famosa in tutto il mondo per la passione con cui si vive lo sport, abbiamo già visto l’incredibile atmosfera che i tifosi italiani di pallavolo sanno ricreare. La Volleyball Nations League è un evento rivoluzionario che mette i fan al centro dell’azione e non ho dubbi sul fatto che la finale degli uomini possa essere un’esperienza indimenticabile per atleti, allenatori e fan”.

Dello stesso tenore le parole del presidente Pietro Bruno Cattaneo: “La Federazione Italiana Pallavolo è lieta del fatto che le finali maschili della VNL 2020 si disputeranno a Torino. Sono sicuro che il capoluogo piemontese e il Pala Alpitour saranno all’altezza dell’evento, tutti noi infatti, abbiamo ancora negli occhi lo straordinario successo di pubblico delle finali del Campionato Mondiale maschile 2018, una rassegna iridata che si è distinta per essere stata un grande successo organizzativo”.

Paolo Bellino Amministratore Delegato di RCS Sports & Events ha aggiunto: “Il volley è una delle discipline più praticate e vincenti nella storia sportiva italiana, sia in campo maschile che femminile. Torniamo a Torino nell’anno dei Giochi Olimpici con il torneo per nazionali più importante del panorama pallavolistico, un evento prestigioso che coinvolgerà le migliori squadre maschili oltre naturalmente all’Italia di Blengini, e che permetterà di ammirare le squadre e i giocatori che pochi giorni dopo si sfideranno per la medaglia d’oro olimpica. A Torino e in Piemonte la pallavolo gode di un seguito molto importante: la VNL catalizzerà l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo al PalaAlpitour. Organizzeremo una cinque giorni di sport che entusiasmerà i numerosissimi tifosi che seguono il volley sia Italia sia all’estero. Per noi di RCS Sport è motivo di grande orgoglio, a quattro anni di distanza dal torneo PreOlimpico di basket FIBA organizzato con noi a Torino, ottenere la fiducia di della FIVB per un altro evento di livello internazionale”.

Tra i protagonisti dell’evento anche il ct azzurro Gianlorenzo Blengini: “Poter vivere una manifestazione del livello della Volleyball Nations League, erede della World League, nella mia città, Torino, è una grandissima emozione. Sono sicuro che la città, i tifosi e gli appassionati torinesi, e non solo, risponderanno con grande interesse e grande partecipazione. É un torneo che si colloca a stretto contatto con la partenza del torneo olimpico: il primo atto di un’estate eccitante per la pallavolo“.

Così invece la Sindaca di Torino, Chiara Appendino: “Sono estremamente orgogliosa che sia proprio la Città di Torino ad ospitare le finali maschili della VNL. Solo due anni fa, sempre al PalaAlpitour, ospitavamo le finali mondiali di volley maschile, e ricordo bene quale è stato l’entusiasmo della Città, che ha risposto in maniera entusiasta. Lo stesso, sono certa, accadrà con questo nuovo grande evento di sport che accogliamo nel 2020. La Città, come sempre, si spenderà al massimo per la migliore riuscita possibile dell’appuntamento. Riconfermando come Torino sia ormai riconosciuta quale capitale dello sport. Teatro di eventi e vivaio di talenti. Consapevole di come attraverso lo sport si possano coltivare tutti quei valori che renderanno migliore la comunità del futuro. Grazie a tutte e tutti coloro che lo rendono possibile e buone Finals!”

Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, e Fabrizio Ricca, Assessore regionale allo sport, hanno dichiarato: “Competizioni di questo tipo sono un vanto per la Regione Piemonte. Con le finali del Volleyball Nations League il nostro territorio andrà a ospitare un evento sportivo di primo piano che attirerà atleti e tifosi provenienti da fuori regione. Il grande sport è una risorsa per il territorio ed è nostra intenzione batterci per attirare sempre più grandi eventi in Piemonte. Questo sia perché fanno bene all’economia locale, sia perché offrono grande spettacolo per i piemontesi”.

