E’ prima stato compagno di squadra di Mario Balotelli all’Inter, poi lo ha allenato nell’esperienza al Nizza. Patrick Vieira dunque conosce bene le sfaccettature del carattere dell’attaccante italiano, per questo motivo non ha esitato a criticarlo nel corso di un’intervista al Daily Mail.

Interrogato sui comportamenti di Balo, l’allenatore francese ha ammesso: “il modo di pensare di Mario è complicato da far coincidere con uno sport di squadra come il calcio. E vista la filosofia che volevo mettere in pratica, l’etica del lavoro e la compattezza che avevo intenzione di costruire, è stato davvero difficile per me lavorare con un calciatore come Balotelli. Anzi, è stato difficile per entrambi lavorare l’uno con l’altro, quindi abbiamo deciso di separarci. Se vogliamo vivere bene assieme, dobbiamo avere regole e dobbiamo rispettarle. E chi non rispetta queste regole può essere multato o messo fuori squadra. Io sono il guardiano di come i miei ragazzi si comportano, allo stesso modo in cui sono il guardiano del modo in cui giochiamo in campo“.

Valuta questo articolo