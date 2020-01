La stagione 2019 di Formula 1 è stata complicata per la Ferrari: nonostante qualche piccola gioia che ha fatto impazzire il team e tutti i tifosi della Rossa, i piloti non sono mai stati in lotta per il titolo Mondiale e competitivi con costanza.

In particolar modo, Sebastian Vettel ha lamentato qualche problema di troppo col retrotreno e per il 2020 sembra che il team stia lavorando per fornirgli una monoposto più adatta al suo stile di guida, con più carico aerodinamico.

Lo staff di Maranello è intenzionato a dare a Vettel una Ferrari che gli permetta di guidare al massimo delle sue possibilità, in modo tale da poter dare il meglio di sè in pista per lottare per il Mondiale, in un anno davvero importante per il tedesco il cui futuro in Ferrari dipenderà proprio dai risultati che riuscirà ad ottenere già dalle prime gare.

