Il conto alla rovescia è iniziato, la stagione 2020 di Formula 1 si avvicina sempre più. In attesa di tornare in pista per i test di Barcellona, i piloti si stanno godendo un po’ di relax, senza trascurare l’allenamento.

Tanto divertimento per i campioni delle quattro ruote, alcuni dei quali hanno trascorso un fine settimana scoppiettante sulla pista di Kitzbuehel. Vettel, Albon, Verstappen, Gasly e Kvyat, in compagnia anche di Pol Espargaro, sono stati protagonisti di un evento speciale durante il weekend di gara di Coppa del mondo di sci alpino maschile. Se i più giovani si sono cimentati in una sfida sugli sci, Sebastian Vettel ha sfrecciato in pista a bordo di una sorta di gatto delle nevi con Bernie Ecclestone al suo fianco, divertendo tutto il pubblico austriaco.

