Dopo tre giorni dalla tragica morte di Kobe Bryant, avvenuta domenica a causa di un incidente aereo, la moglie Vanessa rompe finalmente il silenzio. Un dolore assordante, quello di una moglie che in un colpo solo ha perso il marito e una figlia, la 13enne Gigi, una piccola campionessa destinata a diventare grande nel mondo del basket femminile americano.

Kobe e Gigi sono morti insieme a causa dello schianto dell’elicottero su cui viaggiavano, proprio per recarsi ad un allenamento di basket, la loro più grande passione, il grande amore che avevano in comune, ma purtroppo non sono mai riusciti ad arrivare sul campo da gioco.

Nella notte italiana, Vanessa Bryant ha deciso di pubblicare un lungo post sui social, per ringraziare tutto il mondo per i messaggi, le preghiere ed il supporto, e chiedere di rispettare la privacy dela famiglia.

“Io e le ragazze vogliamo ringraziare le milioni di persone che hanno ci hanno mostrato supporto e amore durante questi giorni orrendi. Grazie per tutte le preghiere. Ne abbiamo bisogno. Siamo completamente devastate dall’improvvisa perdita del mio adorato marito Kobe – padre fantastico dei nostro bambini; e della mia bella, dolce, Gianna – un’amorevole, riflessiva e fanstastica figlia, e una fantstica sorella per Natalia, Bianka e Capri. Siamo anche devastate per le famglie che hanno perso i loro cari domenica e e condividiamo intimamente il loro dolore. Non ci sono abbstanza parole per descrivere il nostro dolore adesso. Mi conforto nel sapere che Kobe e Gigi sapevano entrambi che erano così profondamente amati. Siamo stati incredibilmente fortunati ad averli avuti nella nostra vita. Vorrei che fossero qui con noi per sempre. Erano le nostre meravigliose benedizioni prese troppo presto da noi. Non sono sicura di cosa conservi la nostra vita al di là di oggi, ed è impossibile immaginare la vita senza di loro. Ma ci svegliamo ogni giorno, cercando di continuare a spingere perché Kobe e la nostra bambina, Gigi, stanno brillando su di noi per illuminare la strada. Il nostro amore per loro è senza fine, smisurato. Spero solo di poterli abbracciare, baciare e benedire, averli qui con noi, per sempre. Grazie per aver condiviso la vostra gioia, il vostro dolore e il vostro supporto con noi. Vi chiediamo di garantirci il rispetto e la privacy di cui avremo bisogno per navigare in questa nuova realtà. Per onorare la nostra famiglia Team Mamba, la Mamba Sports Foundation ha istituito il MambaOnThree Fund per aiutare le altre famiglie colpite da questa tragedia. Per effettuare una donazione, vai su MambaOnThree.org. Per approfondire l’eredità di Kobe e Gianna negli sport giovanili, visitare MambaSportsFoundation.org. Grazie mille per averci sollevato nelle vostre preghiere e per aver amato Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri e me“.

