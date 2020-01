Il conto alla rovescia è iniziato! Mancano davvero pochi mesi ormai per l’inizio della stagione 2020 di MotoGp, ma già a gennaio e febbraio vivremo le prime forti emozioni dell’anno, con le presentazioni ufficiali dei team e i test invernali.

I piloti, dunque, si stanno allenando sodo per arrivare preparati alla nuova stagione e, ovviamente, tra coloro che stanno lavorando per il 2020 c’è anche Valentino Rossi. Il Dottore, per il quale la nuova stagione sarà decisiva per il futuro, ha trascorso una giornata in sella alla sua moto da crosso sulla pista Motocross “Tre Ponti”, a Ravenna.

“Allenandomi al “Tre ponti Mx track” a Ravenna con la VR46 Academy“, ha scritto il pilota Yamaha sui social a corredo di una serie di foto della sua giornata di allenamento.