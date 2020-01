Conor McGregor torna nella gabbia UFC dopo oltre un anno d’assenza… e vince. Il fighter irlandese spazza via Donald Cerrone in 40 secondi e si rilancia in ottica titolo. La rivincita contro Khabib Nurmagomedov ci sarà, nonostante il daghestano non voglia fare alcun regalo ad un avversario decisamente odiato.

Il match ha un appeal pazzesco, lo sa bene Dana White che dopo il successo di Conor McGregor dà per certo l’incontro nel prossimo futuro: “Khabib ha 28 vittorie e zero sconfitte, la sua sta diventando un’epopea. E dopo la vittoria di Conor stasera, considerando anche quanto è diventato famoso Khabib, saremmo di fronte a un Hagler-Hearns, un Ali-Foreman o un Ali-Frazier. Una rivalità e un incontro per il titolo con un appeal mondiale, è da fare. Conor deve disputare la rivincita con Khabib. Non sarà a Mosca. Las Vegas avrebbe senso, ma a Khabib non piace. Altri posti? New York, Dallas, in uno stadio in Inghilterra… qui avrebbe senso“.

