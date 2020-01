Ritorno in campo col botto per Cristiano Ronaldo dopo le vacanze natalizie. L’attaccante portoghese ha trascinato la Juventus alla vittoria nella sfida contro il Cagliari con una splendida tripletta che ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi fan, i tifosi bianconeri ed i suoi familiari,

La sorella Katia Aveiro ha infatti mostrato sui social tutta la sua gioia per l’inizio del 2020 di Cristiano Ronaldo: “non volevo riapparire a spese di questo ragazzo fantastico😂😂, ma non mi offre alternative, accidenti abbiamo iniziato l’anno bene mio fratello @cristiano, grazie per aver permesso a me e a molte persone di guardare la tua magia, e non dico altro, per ora 😁 !!!“, ha scritto su Instagram.

