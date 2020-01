Ancora un evento tragico e vergognoso: uno scontro tra tifoserie ha causato un morto oggi in Basilicata. In provincia di Potenza un 33enne tifoso del Rionero è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata, che non si è fermata a prestare soccorsi.

Secondo una prima riscotruzione della Polizia, a Vaglio Scalo si sarebbero incontrate le tifoserie di Melfi e Vultur Rionero e sarebbe scattata subito la rissa, durante la quale un tifoso 33enne è stato investito ed è morto sul colpo. Un altro tifoso del Rionero è rimasto ferito e portato in ospedale e, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

