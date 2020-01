Sam Bennett si impone nella tappa inaugurale del Tour Down Under 2020, centrando così la prima vittoria di questa stagione con la nuova maglia della Deceuninck-Quick Step.

Un successo voluto e conquistato dal ciclista irlandese, riuscito a tagliare per primo il velocissimo traguardo di Tanunda grazie allo splendido lavoro della corazzata belga, senza rivali in volata. Prima tappa amara invece per Elia Viviani, beffato negli ultimi metri e costretto ad accontentarsi del quarto posto dietro il belga Jasper Philipsen e lo slovacco Erik Baska. Un esaltante decimo posto per il campione continentale Under 23 Alberto Dainese, mentre il favoritissimo Caleb Ewan non va oltre la settima piazza.

