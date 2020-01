Vittoria nella terza tappa e maglia da leader della classifica generale: doppietta niente male per Richie Porte al Tour Down Under. Il ciclista australiano regala la prima vittoria stagionale alla Trek Segafredo dominando la terza frazione della gara aussie giungendo al traguardo di Pacaombe al primo posto con un distacco di 5” su Power. Terza piazza per Simon Yates, seguito da Rohan Dennis e dall’italiano Diego Ulissi. Dopo la caduta della tappa precedente, Elia Viviani è riuscito a completare indenne la frazione odierna nonostante gli acciacchi. In classifica generale, Porte guida con 6” su Impey e 9” su Power, con Ulissi 6° a 15”.

