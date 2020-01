Il Tour Down Under si chiude nel segno di Richie Porte: il ciclista australiano della Trek Segafredo ha ceduto oggi di soli 3” al britannico Holmes dopo essersi scatenato nella tosta salita della sesta ed ultima tappa di Willunga Hill.

Nonostante il secondo posto di oggi, Porte ha potuto sollevare in cielo il trofeo della corsa, aggiudicandosi la sua gara di casa. “Vincere di nuovo la gara è una sensazione fantastica. È stata una giornata difficile per il nostro team. Ci sono stati momenti in cui pensavo che forse la classifica generale fosse andata”, ha dichiarato l’australiano dopo la vittoria della classific generale. Ottimo secondo posto di Diego Ulissi, a 25” da Porte.

