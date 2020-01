Il futuro di Christian Eriksen è ormai lontano dal Tottenham, José Mourinho ne è consapevole ma continua comunque a puntare sul danese finché rimarrà a sua disposizione.

Interrogato su quello che sarà il destino del suo centrocampista, il portoghese ha messo le cose in chiaro: “non voglio parlare delle sue recenti prestazioni perchè non sarebbe rispettoso nei suoi confronti. Se mi chiedete se questo è il miglior Eriksen, devo essere onesto nel rispondervi di no. Non sono un idiota, sono nel calcio da molti anni e so che un calciatore nella sua situazione non può rendere al meglio. Conosco il suo futuro, ma non spetta a me dirlo“.

Valuta questo articolo