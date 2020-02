Domenica si affronteranno di nuovo, scontrandosi in un Tottenham-Manchester City che si preannuncia emozionante e ricco di colpi di scena.

José Mourinho e Pep Guardiola si troveranno uno di fronte all’altro, ma non si faranno alcuna guerra mediatica, come ammesso dal catalano in conferenza stampa: “mi dispiace per voi, ma quella guerra mediatica non si materializzerà o si ripeterà. Non so perchè non sia accaduto. Chissà, magari adesso siamo più vecchi, o abbiamo più esperienza. Ma nonostante ciò, è sempre quello su cui vi concentrate quando io Mou ci incontriamo. Mourinho merita tutto il mio rispetto. Non lo si può giudicare per un anno e dimenticarsi dei due decenni precedenti. E passare così tanto tempo al top non è semplice“.

Sulla stagione attuale, Guardiola ha ammesso: “fallimento? Guardate che l’eccezione è vincere tanto, è perdere che è normale. Michael Jordan ha vinto sei volte il titolo della NBA, il che significa che l’ha perso più volte di quante l’ha vinto“.

