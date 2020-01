Ventesima vittoria su ventuno incontri finora giocati, il Liverpool è davvero una macchina perfetta che viaggia spedita verso la vittoria della Premier League.

La squadra di Klopp non lascia scampo nemmeno al Tottenham, battendolo in trasferta con un gol di Firmino, segnato nella prima frazione di gioco. Gli uomini di Mou provano a reagire ma sbattono sul muro ‘Reds‘, che volano sempre più su in classifica, toccando quota 61 punti a +16 sul Leicester e con una partita in meno.

