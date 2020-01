In Portogallo la nazionale under 17 femminile chiuso nel miglior modo il torneo Wevza, battendo in finale l’Olanda 3-0 (25-17, 25-18, 25-19). Oltre al primo posto le azzurrine hanno così staccato il pass per la fase finale del Campionato Europeo U17, in programma in Montenegro dall’1 al 9 agosto 2020.

Le ragazze di Michele Fanni anche in finale hanno fatto valere la propria superiorità e in tutti i set sono state capaci di imporre il gioco. La nazionale tricolore nel corso della competizione portoghese ha ottenuto cinque vittorie in altrettanti incontri. Nella finalina per il terzo posto il Belgio ha superato la Spagna 3-0 (25-18, 25-15, 25-19).

ITALIA-OLANDA 3-0 (25-17, 25-18, 25-19)

Italia: Orlandi 5, Bellia 13, Polesello 2, Giacomello 15, Ribechi 12, Catania 6, Barbero (L). N.e: Giuliani, Ituma, Baldini, Munarini, Trampus. All. Fanni

Olanda: Silderhuis 4, Konijnenberg, Mourits 3, Ten Brinke 5, Van De Vosse 4, De Vos 6, Molenaar (L). Posthumus, Wagener 1, Bos, Leemreize 7, Molenaar, De Groot. All. Beijl

Durata set: 19’, 20’, 23’

Italia: 13 a, 12 bs, 7 mv, 24 et.

Olanda: 7 a, 9 bs, 6 mv, 22 et.

