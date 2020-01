Serata amarissima, quella di ieri, per il Torino: il club granata ha ceduto all’Atalanta per 0-7 davanti al suo pubblico dello Stadio Olimpico, nell’anticipo della 21ª giornata di Serie A. Walter Mazzarri, al termine del match, ha chiesto scusa a tutti i tifosi, così come ha fatto anche il presidente Cairo, che ha voluto precisare che non ci saranno cambiamenti in squadra. Il ruolo di allenatore di Mazzarri non è dunque in discussione: “la prima cosa che faccio è di scusarmi con i tifosi perchè una partita del genere è veramente qualcosa di brutto, è incommentabile, indifendibile. Per il resto non ci sono novità, tutto confermato. Martedì abbiamo una partita importante (a San Siro con il Milan nei quarti di Coppa Italia, ndr), dobbiamo prepararla bene“, ha affermato. “Ultimatum a Mazzarri? No, no“, ha precisato.

