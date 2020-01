“Di Francisca si è candidata per il ruolo di portabandiera a Tokyo2020? Sono affezionato a Elisa, sono stato recentemente anche al suo matrimonio. Fa bene a esprimere la sua volontà, come hanno fatto anche altre atlete e altri atleti. E’ però un discorso del tutto prematuro, perchè ancora molti azzurri candidabili potrebbero qualificarsi“. Si è espresso così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un forum organizzato nella sede romana dell’Agenzia di stampa Italpress, in merito alla possibilità che Elisa Di Francisca sia la portabandiera italiana per Tokyo 2020. “L’ipotesi del doppio portabandiera? Romanticamente è una bella idea, ma mi sono permesso di dire che, se in tutta la storia delle Olimpiadi l’ha fatto soltanto il Canada in una circostanza, un motivo ci sarà“, ha concluso il numero uno dello sport italiano.

Valuta questo articolo