“Pericolo coronavirus in vista di Tokyo2020? Non esiste un rischio per l’Olimpiade, non c’è arrivata alcuna comunicazione“. Con queste parole, il presidente Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto personalmente per rassicurare gli atleti sulla questione Coronavirus, il virus che sta devastando l’Asia e rappresenta una minaccia in vista di Tokyo 2020. Ai microfoni di Italpress Malagò ha spiegato: “non mi unisco al mondo dei tuttologi, soprattutto su una materia così delicata e tecnica, ma garantisco che al momento non c’è nessun tipo di preoccupazione“.

