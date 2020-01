Dominic Thiem è approdato in finale agli Australian Open, dopo aver superato niente poco di meno che Nadal ai quarti di finale e Zverev in semifinale. Un ottimo torneo quello dell’austriaco, il quale sino a poco tempo fa era considerato un terraiolo puro, incapace di far bene sul cemento.

Ebbene, con qualche accorgimento tattico come l’avanzamento di un metro della sua posizione in campo, le cose sono cambiate, a partire dalle ATP Finals di Londra come svelato dallo stesso Dominic in conferenza stampa: “mi son detto, se sono arrivato in finale alle ATP finals sul cemento, perchè non posso fare lo stesso in uno Slam?” Detto, fatto dunque. “Cerco di accrescere la mia esperienza, quello che ho fatto nelle ultime due finali e cercare di migliorarmi ancora di più. Ora avrò di fronte a Novak, è il re dell’Australia, quindi mi trovo sempre ad affrontare i re del Grande Slam in queste finali“, con chiaro accenno alla sfida con Nadal al Roland Garros. Stavolta Thiem sarà probabilmente più preparato e fiducioso, sarà un gran match quello di domenica mattina.

