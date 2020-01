Sabato 25 gennaio, il Pala Gianni Asti già Pala Ruffini di Torino, ospiterà una nuova e attesissima edizione di Thai Boxe Mania, che – come lo scorso anno – gode della collaborazione con il prestigioso marchio Yokkao, dando così vita al duplice evento rinominato per l’occasione “Thai Boxe Mania presenta Yokkao 45 – 46”.

Giunto alla sua undicesima edizione, l’evento organizzato dalla Thai Boxe Torino e dal promoter Alex Negro aprirà il fitto calendario sportivo del capoluogo piemontese, riunendo migliaia di appassionati di arti marziali e di Muay Thai per un appuntamento ormai immancabile.

Infatti, grazie all’ entusiasmante collaborazione con Yokkao, l’arena torinese ospiterà alcuni tra i migliori fighters internazionali, componendo così una fight card che vedra’ arrivare atleti di Muay Thai da tutto il mondo ed in particolare modo dalla Thailandia, dove si allenano alcuni tra i migliori fighter del panorama mondiale, tra cui il dream team di Yokkao tanto atteso in città.

Primo fra tutti, direttamente dal camp Yokkao di Bangkok, la leggenda vivente della Muay Thai, Saenchai, considerato da molti il più grande fighter di tutti i tempi. A lui si unirà il pluricampione del mondo di Muay Thai, Singdam, il talentuoso Yodchai, il campione del mondo Manachai insieme alle new entry Chalawan e Faipha.

A sfidare l’attesissimo Saenchai sarà un altro grande campione di questa disciplina, Shan Cangelosi, l’atleta genovese che già nel 2017 sfidò il thailandese dimostrando tutta la sua tenacia e la sua grande tecnica, senza però riuscire a portare a casa la vittoria.

Non mancherà poi l’atleta di casa, il beniamino del pubblico torinese e della Thai Boxe Torino, Christian Zahe, che vanta titoli di massimo prestigio come quello di Campione del Mondo di K1 WKN e WKS, Campione del Mondo di Muay Thai WPMF e campione del Kawila Stadium di Chang May in Tailandia. Tra i talenti torinesi sale l’attesa per il ritorno sul ring di Filippo Solheid, già Campione Europeo WKN e Michele Mastromatteo, atleti internazionali che sapranno dire la loro nei rispettivi match, supportati dal caloroso pubblico di casa.

Dopo il grande successo dell’edizione precedente, torna anche il torneo YOKKAO Kids, che lo scorso anno ha visto oltre 100 giovani atleti competere nella cornice di un affollato PalaRuffini. Il programma dedicato ai giovani talenti tornerà anche quest’anno fin dal mattino di sabato 25 gennaio, ospitando fino a cinquanta match con piccoli fighter da tutta Italia che avranno così la possibilità di salire sul ring dove a poche ore di distanza si sfideranno i propri idoli sportivi.

BIGLIETTERIA

I biglietti si possono acquistare su www.ticketone.it e nei suoi circuiti vendita, nonché presso la Palestra Thai Boxe Torino, di via Pietro Giuria 30 bis, a Torino.