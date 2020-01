Niente ritiro invernale a Dubai per il Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha deciso di annullare lo stage previsto durante la pausa della Premier League per le tensioni sorte tra USA e Iran.

Negli ultimi due anni, i Red Devils hanno lavorato presso il centro sportivo Nad Al Sheba, ma quest’anno il manager norvegese ha deciso di evitare. La motivazione è prettamente legata a quanto sta accadendo in Medio Oriente dopo l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, avvenuta durante un bombardamento aereo americano. “Quest’anno non andremo – la chiosa di Solskjaer – ci sono cose che mi preoccupano, e non sul campo di calcio“.

