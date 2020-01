L’anno olimpico è iniziato, tra circa 6 mesi i campioni di tantissime discipline sportive si sfideranno a Tokyo per le Olimpiadi 2020. In tanti, ancora, sono a caccia dei pass per l’imminente rassegna a cinque cerchi, ma c’è anche chi può allenarsi con la testa libera tra troppe pressioni.

La Nazionale italiana di fioretto femminile, ad esempio, ha già staccato il pass per le Olimpiadi, ma sembra esserci qualche problema all’interno del team. Di recente Elisa Di Francisca mostrato un certo disappunto nei confronti delle sue compagne, definendosi “incazzata”.

Non è tardata ad arrivare una dura risposta proprio di una delle sue compagne. E’ stata Arianna Errigo a sfogarsi sui social, mostrando tutto il suo disaccordo con le affermazioni della compagna: “purtroppo mi trovo rispondere pubblicamente ad un articolo che avrei preferito non leggere. Non voglio soffermarmi troppo sulle cose dette da Elisa perchè ognuno ha le sue idee, per quanto strampalate mi possano sembrare. Quello che mi sento di dire è che probabilmente se il mio obiettivo fosse veramente quello di compattare la squadra proverei a rivolgere la parola alle mie compagne invece di andarle ad incolpare sui giornali. Quindi se posso darle un consiglio, è di rivedere il proprio modo di comportarsi nei confronti delle compagne di squadra e più in generale di Nazionale. Inoltre se fossi in lei mi concentrerei sul lavoro anzichè disperdere energie in polemiche inutili, soprattutto adesso, che ha un compito molto importante, che è quello di fare l’ultimo assalto della gara a squadre, cosa che non le sta riuscendo nel migliore dei modi. Mi auguro inoltre che chi è preposto a dirigere la Nazionale si prodighi al fine di evitare il ripetersi di questi spiacevoli episodi“, ha scritto l’atleta azzurra.

