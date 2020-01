I casi di coaching che molto hanno fatto discutere negli ultimi anni, come quello che ha visto protagonisti Serena Williams e Mouratoglou, sono ormai solo un lontano ricordo. Sì perchè la WTA ha deciso di legalizzare tale pratica, togliendo di fatto ogni penalità per il cosiddetto coaching.

Tale legalizzazione inizierà in una prima fase come se fosse una semplice sperimentazione, partendo dai tornei di Dubai e Budapest. La sensazione è però che tale modifica regolamentare, dopo tutte le polemiche degli Us Open sollevate da Serena Williams, possa presto entrare in vigore in maniera ufficiale e permanente.

