Matteo Berrettini è stato costretto a saltare l’impegno dell’ATP Cup, “sostituito” da Travaglia nella rosa del Team Italia al fianco di Fabio Fognini. Il numero 8 al mondo ha deciso di non far parte della spedizione a causa di un problema ai muscoli addominali, un problema non serio fortunatamente per i colori azzurri. Ebbene, le ultime notizie in merito all’infortunio di Berrettini fanno sorridere gli appassionati di tennis. Il nostro Matteo è in netta ripresa e sarà ai nastri di partenza sin dall’inizio della stagione di tornei australiana, che ovviamente culminerà con l’attesissimo Australian Open al quale Berrettini arriva con grandi aspettative dopo l’exploit del 2019.

Valuta questo articolo