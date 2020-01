Paolini e Giorgi hanno perso nella notte i rispettivi incontri nelle qualificazioni di due differenti tornei in terra australiana. Jasmine Paolini ha infatti giocato in quel di Adelaide, perdendo con un netto 6-3 6-4 contro Coco Vandeweghe e venendo dunque estromessa dal torneo. Sconfitta nelle qualificazioni anche per Camila Giorgi, la quale ha giocato invece in quel di Hobart ed è stata sconfitta con un doppio 6-3 dalla collega spagnola Garcia-Perez. Brutto momento dunque per il tennis italiano in campo femminile, ancora una settimana amara.

Valuta questo articolo