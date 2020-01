Il ginocchio fa ancora i capricci, per Juan Martin Del Potro non resta che andare nuovamente sotto i ferri. Il tennista argentino, che ha dato forfait per gli Australian Open a causa di una frattura all’articolazione del ginocchio destro che si porta dietro da diverse settimane, verrà operato nella giornata di domani, a Miami, dal professor Lee Kaplan. Dopo l’operazione subita in seguito all’infortunio patito a giugno al Queen’s, ‘Palito’ tornerà a sottoporsi ad un nuovo intervento per recuperare al meglio la mobilità articolare del suo ginocchio che non lo limita soltanto in campo, ma anche nella vita di tutti i giorni.

