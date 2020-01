Il mondo del tennis, come tutti gli sport, è fatto di record. Ognuno di essi è costantemente sotto attacco, alcuni sono destinati a cadere nel breve periodo, altri invece sembrano montagne insormontabili, difficilissime da superare. Negli ultimi giorni ha affrontato l’argomento Forbes, noto magazine americano che si occupa di economia, ma anche di aspetti legati alla sfera sportiva come in questo caso. I colleghi americani hanno condotto un’analisi, destinata a far discutere, legata ai record definiti da Forbes imbattibili, ma solo il tempo darà le risposte in merito a tale longevità. Si tratta di 5 eventi che hanno caratterizzato il mondo del tennis, più o meno recenti.

Isner-Mahut – Il match giocato a Wimbledon da Isner e Mahut, terminato 70-68 per l’americano al quinto set dopo 11 ore e 5 minuti, ha fatto la storia del tennis. Da quel momento in poi sia Wimbledon che gli Australian Open hanno modificato il proprio regolamento inserendo i super tie-break per evitare eventi simili, resta intatto il quinto set senza tie-break solo al Roland Garros, dove è più complicato vedere turni di servizio dominati come sull’erba inglese. Insomma, questo è probabilmente un record imbattibile. I titoli indoor di Connors – Sono ben 53 i titoli indoor vinti da Jimmy Connors, un record destinato a rimanere tale a lungo, a causa di modifiche sostanziali al tour ATP. Sono infatti diminuiti drasticamente i tornei al coperto, basti pensare che Federer ne ha vinti solo (si fa per dire) 26 ed è l’uomo più vicino al record complessivo di tornei vinti da Connors con 103 successi contro 109. La striscia di vittorie sulla terra della Evert – Ammonta a 125 successi la striscia di vittorie sulla terra della Evert. Si tratta di una striscia condizionata anche dal fatto che Chrissie non ha disputato il Roland Garros per tre edizioni durante questo periodo, andando a giocare il World Team Tennis. Ma tant’è il record esiste e sarà difficile da superare. I Roland Garros di Nadal – 12 Roland Garros vinti da Nadal, numero che ancora potrebbe crescere nei prossimi anni. Di certo si tratta di un record pazzesco, ma definirlo imbattibile come ha fatto Forbes è abbastanza pretenzioso. Nessuno può conoscere il futuro, chissà… Gli Slam di Serena Williams – Discorso simile vale per il record di Slam della Williams, un numero che potrebbe ancora aumentare, un record che è difficile dire se sarà “infinito”. Quota 23 raggiunta da Serena è al centro di un altro dibattito, dato che vi sono i 24 Major di Margaret Court, arrivati però prima dell’era professionistica del tennis, dunque considerati “minori” in ambito tennistico.

