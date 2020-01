Il record di venti slam conquistati in carriera difficilmente durerà molto tempo nelle mani di Roger Federer, ed è lo stesso campione svizzero a sottolinearlo. Intervenuto ai microfoni di Associated Press alla vigilia degli Australian Open, ‘King Roger’ si è soffermato sullo stato di forma di Nadal e Djokovic, sottolineando come saranno loro a superarlo in quella speciale classifica.

Lo spagnolo al momento è fermo a 19 slam vinti in carriera, il serbo invece naviga a quota 16: numeri importanti e vicini ai 20 di Federer. “Penso che Rafa e Novak vinceranno ancora di più, perché alla luce della stagione che hanno avuto (nel 2019), ancora una volta, dimostrano che ce ne è ancora molto per loro” le parole dello svizzero. “Onestamente penso che sarà abbastanza eccitante vedere quanto possono durare ancora. Potrebbero avere altri anni incredibili davanti a loro. Questa è la mia ipotesi. È un momento d’oro per il tennis in questo momento, senza dubbio“.

