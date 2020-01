Robert Farah è finito al centro di una vera e propria bufera nei giorni scorsi, a causa di pesanti accuse di doping mosse nei suoi confronti dopo un controllo antidoping al quale è risultato positivo.

Il forte doppista, che spesso e volentieri fa coppia con il fido Cabal, si è difeso da tali accuse quest’oggi, adducendo il tutto ad un’intossicazione alimentare che avrebbe causato lo sbalzo dei valori di cui sopra. “Questa sostanza è venduta liberamente in Colombia su prescrizione veterinaria, è spesso utilizzata nei bovini che vengono successivamente macellati per la lavorazione e la successiva vendita e distribuzione“, le parole del tennista riportate da Tennis World. Il boldenone è la sostanza in questione, sostanza che adesso rappresenta anche la strategia difensiva di Farah.

