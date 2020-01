Manca sempre meno per il fantastico spettacolo del Super Bowl: il 2 febbraio andrà in scena la finalissima di football americano, ma non mancano le polemiche. C’è infatti chi si lamenta per il giorno scelto per far andare in scena la seguitissima partita, in particolar modo, un giovane studente ha lanciato una petizione per cambiare il giorno della sfida.

Il giovane chiede infatti che il Super Bowl venga disputato di sabato e non più di domenica, in modo tale da permettere a tutti coloro che lo seguono di non dover tardare o addirittura assentarsi da scuola o dal lavoro il giorno seguente.

“I fan del football fanno tardi la domenica per guardare la partita e il giorno dopo e’ difficile andare a scuola oppure a lavorare“, ha spiegato Frankie Ruggeri, che trova conferma nei dati della Cnn, secondo la quale oltre 17 milioni di persone l’anno scorso hanno saltato il lavoro.

