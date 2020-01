I suoi servizi che documentano lo spaccio di droga nelle piazze delle città italiane sono tra i più seguiti a Striscia la Notizia, ma comportano per Vittorio Brumotti anche delle spiacevoli conseguenze.

Il famoso biker italiano, inviato del programma di Antonio Ricci, questa volta se l’è vista davvero brutta, subendo una violenta aggressione durante un reportage svolto a Monza. Accerchiato da un gruppo di africani, che gestiscono lo spaccio in una delle piazze della città brianzola, Brumotti e la sua troupe sono stati minacciati con un coltello. Uno dei cameraman è rimasto ferito ad una gamba, mentre Brumotti non avrebbe riportato conseguenze solo per un colpo di fortuna. Questa la sua ricostruzione in una nota diramata da Striscia: “a un certo punto gli spacciatori si sono accorti di alcune telecamere nascoste e hanno aggredito i miei collaboratori, scambiandoli per dei poliziotti. Un membro della nostra troupe è rimasto ferito a una gamba, mentre io ringrazio il giubbotto antiproiettile che è sempre con me. Stavolta ci è andata bene“.

