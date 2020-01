Lo stadio non è di certo un luogo dove trascorrere del tempo con un amante. Una donna ecuadoriana, però, ha ben pensato di assistere alla sfida tra Barcelona de Guayaquil e Delfin, dal vivo, proprio in compagnia del suo amante, certa che il marito non avrebbe mai potuto scoprire niente.

Mai pensiero fu così errato: durante un tenero momento di coccole, baci e abbracci, la donna è stata immortalata dal suo amante dalla “Kiss Cam”, finendo così non solo nel maxi schermo dello stadio, ma anche in televisione e, ben presto, sui social.

Inutile è stata la separazione dei due, visibilmente imbarazzati, dopo l’inquadratura della Kiss Cam, il guaio ormai è fatto! Chissà come l’avrà presa il marito.

Valuta questo articolo