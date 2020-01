La stagione 2020 di ciclismo è alle porte e si prospetta ricca di spettacolo ed emozioni, con tanti ciclisti che iniziano una nuova avventura con nuovi team. Intanto, in attesa di vedere i campioni in strada in sella alle loro bici, gli organizzatori del Tour de France hanno annunciato i 19 Team del World Tour che, in osservanza delle norme dell’Uci, sono invitati automaticamente alla Grande Boucle, alla Parigi Nizza e al Giro del Delfinato 2020.

Ecco l’elenco delle squadre: AG2R La Mondiale (Fra), Astana Pro Team (Kaz), Bahrain-McLaren (Brn), Bora-Hansgrohe (Ger), CCC Team (Pol), Cofidis (Fra), Deceuninck-Quick-Step (Bel), EF Pro Cycling (Usa), Groupama-FDJ (Fra), Israel Start-Up Nation (Isr), Lotto Soudal (Bel), Mitchelton-Scott (Aus), Movistar Team (Esp), NTT Pro Cycling Team (Rsa), Team Ineos (Gbr), Team Jumbo-Visma (Ned), Team Sunweb (Ger), Trek-Segafredo (Usa), UAE Team Emirates (Uae).

La Total Direct Energie sarà in gara sia al Tour che alla Parigi Nizza poichè ha concluso il 2019 in vetta alla classifica dei ProTeams dell’Uci. La Parigi-Nizza ha inoltre invitato le seguenti squadre: B&B Hotels-Vital Concept (Fra) e Team Arkea-Samsic (Fra) al Tour, Nippo Delko Provence (Fra) e Team Arkea-Samsic (Fra), mentre B&B Hotels-Vital Concept (Fra), Circus-Wanty Gobert (Bel) e Team Arkea-Samsic (Fra) saranno al Giro del Delfinato.

Valuta questo articolo