Martedì 14 gennaio prenderà il via a Bad Gastein, in Austria, la quinta tappa della Cdm di snowboard parallelo. Si gareggerà appena due giorni dopo l’appuntamento di Scuol, che ha visto vincere il russo Andrey Sobolev tra gli uomini e la tedesca Ramona Hofmeister in campo femminile. L’Italia di Cesare Pisoni presenterà al via un team composto da dieci atleti capitanati dall’esperto Roland Fischnaller, chiamato a difendere la vetta della classifica generale dove può vantare 1058 punti di vantaggio sull’austriaco Benjamin Karl.

Insieme al 39enne di Funes, ci saranno Aaron March, Daniele Bagozza, Gabriel Messner, Giulia Gaspari, Mirko Felicetti, Mark Hofer, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti e Nadya Ochner. Il programma prevede nella giornata di martedì uno slalom parallelo in notturna dalle ore 18.45, preceduto dalle consuete qualifiche previste alle ore 14,30. Mercoledì spazio ad un altro slalom parallelo, questa volta a squadre alle ore 13.

